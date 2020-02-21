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Факти / Україна

Спостерігати за цим було дико – Разумков про протести у Нових Санжарах

За протестами проти заселення на обсервацію евакуйованих з Уханя громадян, які відбувалися 20 лютого у селищі Нові Санжари у Полтавській області, було дико спостерігати.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту, додавши, що евакуйовані люди здорові.

– Не забуваймо, що країна була завжди дуже толерантною державою. Мені дико було спостерігати вчора, я впевнений, як і вам, і 99% наших співгромадян, що відбувалося з нашими громадянами, які повернулися з Китаю, – сказав спікер парламенту.

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Він додав, що навіть якби евакуйовані українці були хворими на коронавірус – вони залишаються громадянами України.

Разумков закликав українців чути один одного і залишатися людьми.

Нагадаємо, літак з евакуйованими з Уханя громадянами приземлився у Харкові 20 лютого. Після медичного огляду їх повезли до медичного центру у Нові Санжари, де вони проходитимуть обсервацію протягом 14 днів.

Проте через це у селищі почалися протести. Місцеві жителі блокували дорогу та влаштовували сутички з правоохоронцями. Евакуйованих людей вдалося доставити до об’єкту.

Правоохоронці у Нових Санжарах перейшли на посилений режим роботи. У разі потреби будуть задіяні резервні сили.

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