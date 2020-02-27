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Факти / Україна / Суспільство

Для ІТ-спеціалістів: в Україні стартує власна грін-карта

Кабінет міністрів підтримав встановлення квоти на імміграцію 5000 висококваліфікованих спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях з-за кордону.

Що це означає?

Українським компаніям дозволено запросити на роботу 5 000 спеціалістів, які зможуть:

  • отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому;

Їм не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців.

  • працевлаштуватись на тих самих умовах, що й громадяни України;
  • не прив’язуватись до конкретних термінів перебування в Україні;
  • вони не прив’язані до конкретного місця роботи та посади;
  • іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;
  • відкривати ФОП.

Читайте: Міграція навпаки: чому українські IT-шники повертаються в Україну

Навіщо це?

Щороку українські університети випускають 15-17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків. Щороку в країні відкривається близько 40 тис. вакансій для ІТ-спеціалістів.

– Навіть якщо кожного року буде працевлаштовано 100% випускників – нашим технологічним компаніям не вистачатиме фахівців.

Відніміть від загальної кількість middle- senior спеціалістів, які їдуть працювати за кордон або воліють залишатися на фрілансі в американських гігантів – прірва розшириться ще більше, – розповідає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше у США ускладнили правила видавання грін-карт іноземцям, які розраховують на отримання державної допомоги.

Джерело: Михайло Федоров 

Фото: Dreamstime

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