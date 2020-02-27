Для ІТ-спеціалістів: в Україні стартує власна грін-карта

Кабінет міністрів підтримав встановлення квоти на імміграцію 5000 висококваліфікованих спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях з-за кордону.

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Що це означає?

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Українським компаніям дозволено запросити на роботу 5 000 спеціалістів, які зможуть:

отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому;

Їм не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців.

працевлаштуватись на тих самих умовах, що й громадяни України;

не прив’язуватись до конкретних термінів перебування в Україні;

вони не прив’язані до конкретного місця роботи та посади;

іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;

відкривати ФОП.

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Навіщо це?

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Щороку українські університети випускають 15-17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків. Щороку в країні відкривається близько 40 тис. вакансій для ІТ-спеціалістів.

– Навіть якщо кожного року буде працевлаштовано 100% випускників – нашим технологічним компаніям не вистачатиме фахівців. Відніміть від загальної кількість middle- senior спеціалістів, які їдуть працювати за кордон або воліють залишатися на фрілансі в американських гігантів – прірва розшириться ще більше, – розповідає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше у США ускладнили правила видавання грін-карт іноземцям, які розраховують на отримання державної допомоги.

Джерело: Михайло Федоров