Українців із Уханя можуть евакуювати найближчими днями

Україна розраховує на те, що в евакуації громадян, які залишилися в Ухані, допоможуть європейські країни.

За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, одна країна вже запропонувала забрати українців із китайського міста, де поширюється коронавірус Covid-19.

Глава МЗС додав, що евакуація громадян, “яких не так багато залишилося”, може відбутися найближчими днями.

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Україна не виключає варіанту, що Київ проведе евакуацію громадян України з Китаю своїми силами, зазначив Пристайко.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість евакуації українців з Японії.