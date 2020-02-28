PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Українців із Уханя можуть евакуювати найближчими днями

Україна розраховує на те, що в евакуації громадян, які залишилися в Ухані, допоможуть європейські країни.

За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, одна країна вже запропонувала забрати українців із китайського міста, де поширюється коронавірус Covid-19.

Глава МЗС додав, що евакуація громадян, “яких не так багато залишилося”, може відбутися найближчими днями.

Читайте: В українки, яка прилетіла з Італії, коронавірус не знашли

Україна не виключає варіанту, що Київ проведе евакуацію громадян України з Китаю своїми силами, зазначив Пристайко.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість евакуації українців з Японії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка