В Україні вчителі зі стажем до 10 років отримають по 21 тис. грн – Міносвіти

Вчителі зі стажем до 10 років отримають виплати в розмірі 21 тис.грн.

Кабмін направив в регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок понад 73 тис. вчителям зі стажем до 10 років. Кожен з них отримає 21 020 грн.

– Виплата вчителю становитиме 21 020 грн, що еквівалентно десяти прожитковим мінімумам для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року. Кошти виплачуватимуться вчителям за основним місцем роботи в навчальному закладі, – йдеться в повідомленні.

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Виплата здійснюватиметься в кінці року, одноразово і в повному розмірі.

У міністерстві уточнили, що виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем і мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження в 2020 році і продовжують працювати.

Нагадаємо, 3 лютого уряд виділив додатково 2,2 млрд грн на зарплати вчителям. Виплачувати зарплату вчителям будуть вперше виходячи з розрахунку реальної кількості учнів, а не за минулорічними даними.