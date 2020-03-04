Андрій Таран може стати новим міністром оборони України замість Андрія Загороднюка.

Біографія

Андрія Таран народився 1955 року у Німеччині в родині військового.

У 1977 році закінчив Київське вище зенітне ракетне інженерне училище за спеціальністю Військовий інженер-радіотехнік. Опісля служив у армії.

У 1992-95 роках служив в центральному апараті Міноборони України. Тоді ж пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин у Києві для дипломатичної служби.

А у 1994 році став співробітником Головного управління розвідки Міноборони.

У 2005-2008 роках – начальник управління у Міноборони.

У 2008-2011 роках – заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони. Потім – представник Міноборони при представництві України в ООН.

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У вересні 2015-го призначений в робочу підгрупу з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах в Мінську.

У грудні 2015-го року був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

У 2016 році був звільнений в запас після досягнення граничного віку генеральської служби.

У 2019 році Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.

Таран одружений та має двох дітей.

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