Кабмін розробить механізм постачання води в Крим – Качура

Кабмін розробить механізм водопостачання в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і лише після цього процедуру запустять.

Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Олександр Качура.

– Мені чітко сказали: ми розробимо механізм і опублікуємо його. Він буде прозорий, все суспільство знатиме, як це відбуватиметься, – сказав нардеп.

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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна точно не постачатиме воду в Крим для промислових і військових об’єктів.

Але він додав, що планується постачання для потреб населення, для пиття у разі виникнення гуманітарної катастрофи.