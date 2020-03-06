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Факти / Україна / Політика

Кабмін розробить механізм постачання води в Крим – Качура

Кабмін розробить механізм водопостачання в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і лише після цього процедуру запустять.

Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Олександр Качура.

– Мені чітко сказали: ми розробимо механізм і опублікуємо його. Він буде прозорий, все суспільство знатиме, як це відбуватиметься, – сказав нардеп.

Читайте: Хотіли б, але це неможливо до деокупації – Шмигаль про постачання води в Крим

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна точно не постачатиме воду в Крим для промислових і військових об’єктів.

Але він додав, що планується постачання для потреб населення, для пиття у разі виникнення гуманітарної катастрофи.

Джерело: ЦензорНЕТ

Фото: Dreamstime

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