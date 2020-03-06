Кабмін розробить механізм постачання води в Крим – Качура

Кабмін розробить механізм водопостачання в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і лише після цього процедуру запустять.
Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Олександр Качура.
– Мені чітко сказали: ми розробимо механізм і опублікуємо його. Він буде прозорий, все суспільство знатиме, як це відбуватиметься, – сказав нардеп.
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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна точно не постачатиме воду в Крим для промислових і військових об’єктів.
Але він додав, що планується постачання для потреб населення, для пиття у разі виникнення гуманітарної катастрофи.
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