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Факти / Україна / Суспільство

Україна припиняє авіасполучення з Італією – Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення, що Україна фактично повинна припинити авіасполучення з Італією.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що авіакомпанії зараз займаються виконанням цього рішення.

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– Сьогодні насправді було рішення, й авіакомпанії вже взялися за його реалізацію – це, фактично, скасування авіасполучення з Італією, поки що, – зазначив Шмигаль.

Раніше Факти ICTV писали, що з 10 березня Італія розширила карантин на всю країну через коронавірус. Громадяни можуть їздити тільки на роботу або пересуватися в разі надзвичайних ситуацій.

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