Як не заразитися коронавірусом вагітним – рекомендації ВООЗ

В Агентстві ООН з питань сексуального та репродуктивного здоров’я розповіли жінкам, як поводитися під час виношування і годування дитини в умовах поширенням коронавірусної інфекції.

Поки підвищена сприйнятливість вагітних жінок до Covid-19 науково не підтвердилася, але такий ризик є.

Аби уберегти себе і дитину під час вагітності, жінкам варто дотримуватися профілактичних заходів:

уникати контакту з тими, хто кашляє і чхає;

мити руки з милом або протирати руки розчином на основі спирту;

прикривати рот і ніс тканиною під час кашлю та чхання;

ретельно готувати м’ясо і яйця.

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Для породіль агентство також підготувало низку порад:

носити маску під час годування;

мити руки до і після контакту з дитиною;

дезінфікувати забруднені поверхні.

Якщо ж породілля захворіла на коронавірусну інфекцію, все одно не варто переривати вигодовування немовляти материнським молоком. Мати має зціджувати молоко, яким потім можна годувати дитину через чисту пляшку або ложку.

Нагадаємо, український біофізик Олександр Іванов проаналізував поширення коронавірусної інфекції в світі.

Джерело: Агентство ООН з питань сексуального та репродуктивного здоров’я