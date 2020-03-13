До Києва завезли тести на виявлення коронавірусу.
Усього у столиці є 7 базових лікарень з наявними експрес-тестами.
Список лікарень:
- Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
- Київська міська клінічна лікарня № 4;
- Київська міська клінічна лікарня № 9;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
- Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
- Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
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Експрес-тести проводяться лише за медичними показами, у медичному закладі та безкоштовно.
Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.
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