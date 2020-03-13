До Києва завезли тести на виявлення коронавірусу.

Усього у столиці є 7 базових лікарень з наявними експрес-тестами.

Список лікарень:

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська клінічна лікарня № 9;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

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Експрес-тести проводяться лише за медичними показами, у медичному закладі та безкоштовно.