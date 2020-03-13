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Лікарні Києва з безкоштовними експрес-тестами на коронавірус (СПИСОК)

До Києва завезли тести на виявлення коронавірусу.

Усього у столиці є 7 базових лікарень з наявними експрес-тестами.

Список лікарень:

  • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
  • Київська міська клінічна лікарня № 4;
  • Київська міська клінічна лікарня № 9;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
  • Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
  • Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Читайте: Тести на коронавірус потрібно робити лише тоді, коли є симптоми – Ляшко

Експрес-тести проводяться лише за медичними показами, у медичному закладі та безкоштовно.

Фото: Dreamstime

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