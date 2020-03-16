PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський виступить у прямому ефірі Свободи слова на ICTV (ОНЛАЙН)

Президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у прямому ефірі програми Свобода слова на ICTV 16 березня.

Разом із Зеленським ключові представники влади обговорюватимуть, як упередити епідемію коронавірусу в Україні.

Тема програми звучить так: Стан надзвичайної готовності: Україна перед загрозою епідемії коронавірусу. Початок ефіру о 22.30.

Читайте: Зеленський – бізнесу: Ситуація з коронавірусом не критична, але допомога потрібна

Як відомо, Свобода слова вийде без глядачів у студії. Ставити свої запитання можна у коментарях до цього посту.

Свобода слова онлайн:

Нагадаємо, Зеленський закликав Кабмін із 18 березня заборонити міжобласні пасажирські перевезення і роботу метрополітенів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка