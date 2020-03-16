Зеленський виступить у прямому ефірі Свободи слова на ICTV (ОНЛАЙН)

Президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у прямому ефірі програми Свобода слова на ICTV 16 березня.

Разом із Зеленським ключові представники влади обговорюватимуть, як упередити епідемію коронавірусу в Україні.

Тема програми звучить так: Стан надзвичайної готовності: Україна перед загрозою епідемії коронавірусу. Початок ефіру о 22.30.

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Як відомо, Свобода слова вийде без глядачів у студії. Ставити свої запитання можна у коментарях до цього посту.

Свобода слова онлайн:

Нагадаємо, Зеленський закликав Кабмін із 18 березня заборонити міжобласні пасажирські перевезення і роботу метрополітенів.