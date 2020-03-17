Карантин в Україні запроваджено 12 березня. Триватиме три тижні – до 3 квітня. У КМДА не виключають його продовження і після цієї дати.

У період карантину важливо якомога рідше виходити на вулицю і обмежити перебування в місцях великого скупчення людей.

З 17 березня в Україні закриті всі кафе і ресторани, проте супермаркети, банки, АЗС і аптеки не припиняють обслуговувати людей.

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Під час карантину важливо дотримуватися правил противірусної безпеки в цих місцях.

Варто відзначити, що найкраще ходити в супермаркет, коли там найменше людей – рано-вранці або вночі. Якщо ж в цей час не виходить сходити за продуктами, тоді деякі правила зможуть убезпечити вас у магазині.

Як поводитися в супермаркеті в умовах карантину:

– Не потрібно підходити до продавця дуже близько;

– Дотримуйтесь дистанції у 1,5 м між іншими покупцями;

– Відмовтеся від черг всередині магазину;

– Після покупок ретельно вимийте і продезінфікуйте руки;

– Мийте руки після контакту з грошима, товарами, дверними ручками.

Нагадаємо, 17 березня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати проголосували за комплексний закон про боротьбу з коронавірусом і закон про доступність закупівель лікарських засобів і медичних виробів. Факти ICTV писали, які зміни прийняли парламентарі.