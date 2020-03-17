17 березня Верховна Рада України збереться на позачергове пленарне засідання.

У пріоритеті – законопроект, що допоможе побороти поширення Covid-19 у країні. За словами голови з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, він діятиме усього три місяці.

Законопроект передбачає:

швидку закупівлю товарів та послуг з недопущення епідемії, процедура скорочена до одного дня;

стовідсоткову попередню оплату за товари й послуги для боротьби з коронавірусом;

звільнення від ввізного мита та ПДВ ліків, що потрібні для боротьби з інфекцією;

дистанційну роботу для населення;

адмінвідповідальність за порушення обсервації;

кримінальну відповідальність за умисне зараження людей;

надбавки медперсоналу, які працюють над ліквідацією коронавірусу.

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Також депутати розглянуть зміни до Податкового кодексу щодо підвищення доступності лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за рахунок держбюджету.

Не залишать осторонь парламентарії й питання обігу земель сільськогосподарського призначення та запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.

Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

На порядку денному також питання про внутрішній водний транспорт, оборонні закупівлі та вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету.

Порядок денний ВР 17 березня

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що Верховна Рада України йде на карантин.

Джерело: Верховна Рада України, Слуга народу