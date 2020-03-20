АТБ перевела транспортні та складські служби на посилений режим

Магазини АТБ впоруються з підвищеною купівельною активністю завдяки переходу транспортних та складських служб на посилений режим роботи – повідомили в прес-службі компанії АТБ-Маркет. Ці заходи дозволяють підтримувати роботу торгової мережі в штатному режимі та запропонувати покупцям звичний асортимент товарів повсякденного попиту.

Не менш важливим, ніж питання в сфері санітарно-епідемічної безпеки, для рітейлу в умовах загальнонаціонального карантину є завдання безперебійного постачання населення продуктами та товарами повсякденного вжитку. Саме тому корпорація АТБ серед невідкладних карантинних заходів визначила одним з найвищих пріоритетів забезпечення магазинів товарами в повному обсязі та формування достатньої кількості запасів на складах і в розподільних центрах, – повідомили в компанії АТБ-Маркет.

Компанія подвоїла обсяги товарних запасів на складах та в розподільних центрах, щоб у період підвищеної купівельної активності, пов’язаної з карантином, забезпечити традиційний для мережі широкий товарний асортимент.

Крім цього, як повідомила компанія АТБ-Маркет раніше, на період національного карантину введено обмеження на продаж товарів оптовими партіями. Кожен покупець зможе придбати в АТБ не більше 12 пляшок будь-якого напою і не більше п’яти одиниць товару, за винятком овочів і фруктів.

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Такі заходи дозволяють мережі АТБ задовольнити попит покупців та забезпечувати потреби понад 3,5 млн українців, які щодня здійснюють покупки в АТБ на всій території України.