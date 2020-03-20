Магазини АТБ впоруються з підвищеною купівельною активністю завдяки переходу транспортних та складських служб на посилений режим роботи – повідомили в прес-службі компанії АТБ-Маркет. Ці заходи дозволяють підтримувати роботу торгової мережі в штатному режимі та запропонувати покупцям звичний асортимент товарів повсякденного попиту.
Не менш важливим, ніж питання в сфері санітарно-епідемічної безпеки, для рітейлу в умовах загальнонаціонального карантину є завдання безперебійного постачання населення продуктами та товарами повсякденного вжитку.
Саме тому корпорація АТБ серед невідкладних карантинних заходів визначила одним з найвищих пріоритетів забезпечення магазинів товарами в повному обсязі та формування достатньої кількості запасів на складах і в розподільних центрах, – повідомили в компанії АТБ-Маркет.
Компанія подвоїла обсяги товарних запасів на складах та в розподільних центрах, щоб у період підвищеної купівельної активності, пов’язаної з карантином, забезпечити традиційний для мережі широкий товарний асортимент.
Крім цього, як повідомила компанія АТБ-Маркет раніше, на період національного карантину введено обмеження на продаж товарів оптовими партіями. Кожен покупець зможе придбати в АТБ не більше 12 пляшок будь-якого напою і не більше п’яти одиниць товару, за винятком овочів і фруктів.
Читайте: В АТБ розказали, коли пом’якшать обмеження на продаж товарів
Такі заходи дозволяють мережі АТБ задовольнити попит покупців та забезпечувати потреби понад 3,5 млн українців, які щодня здійснюють покупки в АТБ на всій території України.
-
АТБ перевела транспортні та складські служби на посилений режим / 3 фотографии
– Масштаби компанії, її багаторічний досвід роботи, а також висока кваліфікація та відповідальність всіх працівників корпорації АТБ дає нам підстави запевнити своїх споживачів та партнерів: ми впораємося з викликами карантинного періоду, – підкреслив Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації АТБ.
У прес-службі нагадали, що корпорація АТБ має сучасну розвинену логістичну інфраструктуру, що складається з дев’яти сучасних мультитемпературних розподільних центрів категорії А, товарообіг яких щодоби становить понад 6 тис. тонн.
Розподільні центри обслуговують 95% товарообігу всіх магазинів торгової мережі АТБ. А власний автопарк з більш 600 спеціалізованих автомобілів дозволяє корпорації забезпечити безперебійні поставки в понад тисячу магазинів АТБ в 279 населених пунктах України – настільки потужна логістика компанії здатна задовольнити потреби мережі АТБ в забезпеченні своїх магазинів товарами повсякденного попиту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що велика мережа супермаркетів АТБ запровадила нове правило на час карантину. Тепер до магазину одночасно можуть зайти не більш як 15 осіб.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-