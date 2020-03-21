21 березня близько 15.10 на вулиці Академіка Чекмарьова в Дніпрі під вантажкою КрАЗ провалився асфальт. В інциденті ніхто не постраждав.
Під’їзди до вулиці з проспекту Гагаріна та Героїв Крут перекрили сигнальними стрічками і знаками.
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У Дніпрі під вантажівкою провалився асфальт / 5 фотографий
Вантажівку дістали з ями за допомогою маніпулятора. Співробітники КП Дніпроводоканал відкачували воду.
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Можлива причина аварії – підмив ґрунтів під асфальтом.
Раніше у Дніпрі внаслідок аварії між трьома авто загинули двоє людей.
Джерело: Інформатор
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