У Дніпрі під вантажівкою провалився асфальт

21 березня близько 15.10 на вулиці Академіка Чекмарьова в Дніпрі під вантажкою КрАЗ провалився асфальт. В інциденті ніхто не постраждав.

Під’їзди до вулиці з проспекту Гагаріна та Героїв Крут перекрили сигнальними стрічками і знаками.