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Факти / Україна

У Дніпрі під вантажівкою провалився асфальт

21 березня близько 15.10 на вулиці Академіка Чекмарьова в Дніпрі під вантажкою КрАЗ провалився асфальт. В інциденті ніхто не постраждав.

Під’їзди до вулиці з проспекту Гагаріна та Героїв Крут перекрили сигнальними стрічками і знаками.

У Дніпрі під вантажівкою провалився асфальт / 5 фотографий

Вантажівку дістали з ями за допомогою маніпулятора. Співробітники КП Дніпроводоканал відкачували воду.

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Можлива причина аварії – підмив ґрунтів під асфальтом.

Раніше у Дніпрі внаслідок аварії між трьома авто загинули двоє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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