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Факти / Україна / Суспільство

На вулицю краще не виходити: Степанов про смог у Києві

Через смог та сильне забруднення повітря у Києві МОЗ радить залишатися вдома та не дихати повітрям з вулиці.

Про це на щоденному брифінгу заявив глава міністерства Максим Степанов.

Він зауважив, що у Києві станом на 17 березня рівень радіації у нормі та не перевищує фонових значень.

Читайте: Забруднення повітря в Києві залишається на червоному рівні: дані на 17 квітня

– Смог – наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств, – повідомив Степанов.

МОЗ рекомендує киянам під час смогу обов’язково:

  • залишатися вдома;
  • зачинити усі вікна у помешканні;
  • випивати не менше 2 л води на добу;
  • частіше проводити вологе прибирання.

Максим Степанов підкреслив, що особливо небезпечним брудне повітря є для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, через смог Київ очолив рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям.

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