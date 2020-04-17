Через смог та сильне забруднення повітря у Києві МОЗ радить залишатися вдома та не дихати повітрям з вулиці.
Про це на щоденному брифінгу заявив глава міністерства Максим Степанов.
Він зауважив, що у Києві станом на 17 березня рівень радіації у нормі та не перевищує фонових значень.
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– Смог – наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств, – повідомив Степанов.
МОЗ рекомендує киянам під час смогу обов’язково:
- залишатися вдома;
- зачинити усі вікна у помешканні;
- випивати не менше 2 л води на добу;
- частіше проводити вологе прибирання.
Максим Степанов підкреслив, що особливо небезпечним брудне повітря є для людей із серцево-судинними захворюваннями.
Нагадаємо, через смог Київ очолив рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям.