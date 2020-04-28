Кияни отримають виплати до Дня примирення і Дня перемоги – кому та скільки дадуть

До Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні певним категоріям малозахищених киян буде виділено матеріальну допомогу у рамках програми Турбота. Назустріч киянам.

Відповідне розпорядження №651 підписав мер Києва Віталій Кличко.

Одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу отримають 78 663 особи. Це колишні в’язні концтаборів, учасники АТО та Революції Гідності, а також члени їхніх родин. Ми розуміємо, що в умовах карантину більшість людей переживає скрутне матеріальне становище, а ці виплати їм зможуть допомогти. Їхнє нарахування розпочнеться з початку травня, – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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Згідно із розпорядженням, матеріальну допомогу у розмірі 800 грн отримають:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 року;

особи з інвалідністю І групи та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнані особами з інвалідністю;

ветерани підпільно-партизанського руху;

Праведники Бабиного Яру.

У розмірі 700 грн:

особи з інвалідністю ІІ групи та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнані особами з інвалідністю.

У розмірі 600 грн:

особи з інвалідністю ІІІ групи та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни, визнані особами з інвалідністю;

батьки, матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби;

кияни – члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за участь у Революції Гідності;

кияни – члени сімей осіб, загиблих або померлих, та члени сімей киян, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та кияни − члени сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України;

кияни – члени сімей осіб та члени сімей киян, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

кияни, які включені до переліку осіб, які під час участі у масових акціях громадського протесту отримали тяжкі тілесні ушкодження, але вони не призвели до інвалідності, а звернення по медичну допомогу було у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 500 грн отримають:

кияни, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 450 грн:

учасники бойових дій і колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання;

кияни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній операції, та кияни − бійці-добровольці, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України;

кияни, які під час участі у масових акціях громадського протесту отримали легкі тілесні ушкодження, що не призвели до інвалідності, у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 400 грн:

вдови Героїв Радянського Союзу;

учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт; особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих ними інших держав;

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю Другої світової війни, дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Соціальна допомога надходитиме на поточні рахунки банків для виплати пенсій чи на рахунки, що закріплені за Карткою киянина.

Ті, хто отримують пенсії через Укрпошту, зможуть отримати допомогу разом з іншими виплатами, що надходять на відділення.

Особи, які належать до кількох категорій отримають лише одну соціальну виплату у більшому розмірі.

Раніше ми повідомляли, що Фонд соціального страхування України заявив про затримку виплат допомоги для деяких категорій громадян.