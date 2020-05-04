З 11 травня у столиці України та ще трьох областях можуть запровадити так званий адаптивний карантин.

Відповідну заяву на засіданні Кабміну зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Якщо в будь-якому регіоні або місті буде спалах, то саме там будуть вводитися локальні обмеження. Зараз комісії з питань техногенної та екологічної надзвичайної ситуації у Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях і в Києві, повинні детально вивчити епідеміологічну ситуацію, – зазначив Шмигаль.

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Після 11 травня ухвалювати відповідні рішення комісії ТЕБ повинні окремо, керуючись тими даними, які будуть на той момент.

Міністерство охорони здоров’я визначить критерії адаптивного карантину і обов’язкові умови, які повинні будуть дотримуватися установи, які відновлять роботу.

– Потрібно чітко позначити механізм обмежень, які будуть обов’язковим. Це стосується і соціальної дистанції, і дезінфекції і всього іншого, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він повідомив, що дотримання цих обов’язкових обмежень буде жорстко контролюватися.

Такий адаптивний механізм карантину будуть використовувати протягом року, додають в уряді.

– У нас є Чернівецька та Івано-Франківська області з дуже високим рівнем захворюваності щодня. Звичайно, ми не можемо дозволити собі таке відкриття, як в інших областях. Тут потрібен механізм адаптивного карантину: якщо десь ми відкриваємо велику палітру засобів торгівлі, то десь має бути менше, – пояснює Максим Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має намір продовжити карантин до 22 травня.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні 4 травня.