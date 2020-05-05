Шмигаль розповів, як відкриватимуть метро у Києві

Відкриття метрополітену у Києві може спричинити новий спалах коронавірусу. Саме тому підземка запрацює на останньому етапі виходу із карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Українського радіо.

– Для Києва, Харкова, де більше 1 млн населення – це величезний ризик. Тому відкриття метрополітену передбачається у два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян й буде їздити при певних обмеженнях, – розповів Шмигаль.

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Повноцінно метрополітен запрацює на етапі завершення епідемії в Україні.

Можливості відкриття міжміського транспорту немає.

– Міський транспорт ходитиме й далі у тих режимах, як і ходив. Уже мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, зміну його графіку роботи, – додав Шмигаль.

Як повідомляли Факти ICTV, з 11 травня у Києві та ще трьох областях можуть запровадити так званий адаптивний карантин.

Джерело: Українське радіо