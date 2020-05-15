Дату відкриття дитсадків уряд визначить 20 травня

У Міносвіти очікують, що Кабмін визначить дату відкриття дитячих садків 20 травня.

Про це повідомила в. о. міністра освіти Любомира Мандзій.

– Рішення щодо відкриття дошкільних освітніх закладів ухвалюватиме уряд України, зважаючи на епідеміологічну ситуацію. Зараз це обговорюється, готується так званий коронавірусний протокол, щоб забезпечити безпеку дітей і вихователів, – заявила вона.

Також Мандзій зазначила, що наразі готуються методичні рекомендації щодо відкриття дитсадків та безпеки дітей. У закладах передбачається обов’язкова наявність антисептиків та засобів захисту.

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За її словами, Міністерство освіти наразі проводить переговори з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення дитячих садків усім необхідним.

– Нам необхідно зважати на епідеміологічну ситуацію у кожному регіоні. Чи дозволяє ситуація у місті, районі, селі відкрити заклади дошкільної освіти. Загальне рамкове рішення уряду щодо дати відкриття дитсадків буде 20 травня, але необхідний підготовчий етап до забезпечення безпеки закладів, – додала Мандзій.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Денис Шмигаль заявив про відкриття дитячих садків після запуску роботи міжміського та приміського транспорту. А цей процес відбуватиметься згідно з планом поетапного виходу з карантину.