У зв’язку із поступовим послабленням карантину найближчим часом в Україні може відновитися робота Укрзалізниці.

Так, поїзди можуть запустити вже 25 травня, разом з іншим громадським транспортом.

В уряді переконані, що головною умовою для цього є проходження піку захворюваності на коронавірус та перехід до адаптивного карантину.

З якого числа запустять поїзди в Україні, стане відомо 20 травня на засіданні Кабінету міністрів.

Повне припинення пасажирських залізничних перевезень відбулось 18 березня.

За день до цього відмінили й міжнародне залізничне сполучення. Також зупинили свою роботу електрички приміського сполучення.

Після скасування поїздів сотні людей почали повертати куплені наперед квитки: тоді в Укрзалізниці компенсували 100% їх вартості.

13 травня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що весь міжміський транспорт (включно з потягами) запрацює лише тоді, коли динаміка захворюваності на Covid-19 почне рухатися донизу.

За його словами, Україна повністю перейде до адаптивної моделі карантину і користування транспортом стане більш безпечним.

14 травня міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив, що весь транспорт в Україні виходитиме з карантину у три етапи.

Так, Укрзалізниця відновить свою роботу вже на першому етапі. Зокрема, курсуватимуть 42 пари потягів далекого сполучення категорій Інтерсіті+ та Нічний експрес.

Тоді ж Укрзалізниця відновить рух до 50% приміських потягів, які доправлятимуть пасажирів на роботу у годину пік.

В Укрзалізниці презентували власний план відновлення роботи електричок.

перший етап – запрацюють 745 приміських поїздів;

другий етап – запрацює ще 571 поїзд для повного відновлення приміського залізничного руху.

Тим не менш, навіть після того, коли пустять потяги, українцям потрібно буде дотримуватися головних рекомендацій МОЗ, зокрема носити медичні маски й рукавички, а також зберігати соціальну дистанцію.

Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV розповідали, коли можуть відновити міжнародні перевезення у рамках послаблення карантину.