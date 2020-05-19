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Факти / Україна / Суспільство

Як буде працювати громадський транспорт Києва з 22 травня: всі подробиці

Громадський транспорт у Києві з 22 травня зможе перевозити не більше половини пасажирів від кількості місць, на які він розрахований.

Водії та кондуктори зобов’язані носити маски та рукавички, розповідає міський голова Віталій Кличко.

– У масках повинні бути і пасажири. Усі співробітники компанії-перевізника перед початком роботи зобов’язані пройти термометрію. Особи з температурою вище 37,2 градуси і з симптомами простуди не допускаються до роботи, – зазначив Кличко.

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Перед кожним рейсом транспорт повинні дезінфікувати.

– І я в черговий раз закликаю всіх киян: після відновлення роботи громадського транспорту, користуватися ним тільки за нагальної потреби. Інакше – нам не уникнути загострення ситуації з розповсюдженням вірусу, – підкреслив міський голова.

Як писали Факти ICTV, Київ готується до відкриття метрополітену та переобладнує станції.

З 25 травня, після відновлення роботи підземки, пасажири зможуть користуватися виключно електронним квитком.

Джерело: КМДА

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