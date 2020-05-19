Кабмін розглядає можливість відкриття кінотеатрів на останньому етапі зняття карантинних обмежень, але з обмеженням заповнення місць у залі на третину, розповіла виконувач обов’язків міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко.

За її словами, і в кінотеатрах, і в інших концертних залах будь-якої форми власності, передусім, мають дотримуватися усіх вимог МОЗ.

– Тобто на першому етапі це можливе заповнення на 30%, – наголосила вона.

Водночас Фоменко визнала, що така заповненість збільшить витрати бізнесменів на утримання і продовження діяльності.

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– Така кількість людей не покриває ті витрати, на які розраховує об’єкт господарювання, – наголосила вона.

Фоменко розповіла, що усі заклади культурної сфери, зокрема кінотеатри, попередньо, зможуть працювати на останньому етапі зняття карантинних обмежень – з 1 липня.

До речі, громадський транспорт у Києві з 22 травня зможе перевозити не більше половини пасажирів від кількості місць, на які він розрахований.