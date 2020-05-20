В Україні немає підстав для суттєвого підвищення рівня бідності у 2020 році – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики очікує, що за підсумками 2020 року рівень бідності зросте до 45 % через пандемію коронавірусу. Але підстав очікувати його суттєвого підвищення немає.

Крім того, протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід з кризи і мала реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року (періоду до фінансово-економічної кризи).

Так, рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) знизився з 58,6 % у 2016 році до 43,2 % у 2018 році.

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Також рівень бідності за абсолютним критерієм за дев’ять місяців 2019 року зменшився і становив 41,4 % проти 45,0 % у відповідному періоді 2018 року.

Тому у Мінсоцполітики переконані, що інформація про різке зростання рівня бідності з 27,2% до 43,6% за даними ЮНІСЕФ є некоректні та потребують уточнення.

Нагадаємо, раніше у ЮНІСЕФ повідомили, що в Україні 6 млн осіб можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу.