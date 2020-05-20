Зеленський: Зарплата 5-6 тис. грн – це не бідність

Людей, які отримують в Україні зарплату в розмірі 5-6 тис. грн, не можна вважати бідними.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

– Так, дійсно, це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими або американськими стандартами. У них $250 – це мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не є бідністю все ж, – сказав глава держави.