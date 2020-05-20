Зеленський: Зарплата 5-6 тис. грн – це не бідність

Людей, які отримують в Україні зарплату в розмірі 5-6 тис. грн, не можна вважати бідними.
Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.
– Так, дійсно, це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими або американськими стандартами. У них $250 – це мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не є бідністю все ж, – сказав глава держави.
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Нагадаємо, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спрогнозував, що в Україні кількість бідних може збільшитися до 6 млн осіб.