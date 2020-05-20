PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський: Зарплата 5-6 тис. грн – це не бідність

Людей, які отримують в Україні зарплату в розмірі 5-6 тис. грн, не можна вважати бідними.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

– Так, дійсно, це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими або американськими стандартами. У них $250 – це мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не є бідністю все ж, – сказав глава держави.

Читайте: Зеленський дає прес-конференцію за підсумками року президентства (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спрогнозував, що в Україні кількість бідних може збільшитися до 6 млн осіб.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх