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Факти / Україна / Суспільство

500 грн за добу: у Чернігівському СІЗО відкрили платні камери

У Чернігівському слідчому ізоляторі відкрили платні камери з поліпшеними побутовими умовами.

Їхня вартість становитиме: за одну добу – 500 грн; за тиждень – 1 600 грн; за місяць – 3 500 грн.

Заступник міністра юстиції Олена Висоцька пояснила, що за цю плату ув’язнені отримуватимуть місця в камерах із збільшеною нормою площі на одного ув’язненого, відгородженою санвузловою зоною та мінімальним набором необхідних побутових умов.

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До слова, наразі платні камери, крім Чернігівського СІЗО, є також у Львові. На черзі відкриття платних камер у СІЗО Харкова й Одеси. Загалом проект триватиме до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платну камеру в СІЗО на Львівщині та навіть скуштував там їжу.

Фото: Денис Малюська 

Джерело: Мін’юст

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