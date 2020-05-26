У поліцейського зі складу Об’єднаних сил виявили коронавірус.

Про це йдеться на Facebook-сторінці штабу ООС.

Правоохоронець перебував із завданням на одному із блокпостів у Донецькій області. Це перший випадок Covid-19 у лавах ООС.

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– Всі, хто контактував з чоловіком протягом останнього часу, ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на Covid-19, – йдеться у повідомленні.

Зараз поліцейський лікується в інфекційному відділенні під наглядом лікарів.

Нагадаємо, станом на ранок 26 травня кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 21 584. З них – 664 померли та 7 575 вже одужали.