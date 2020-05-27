Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер назвав українського посла в ФРН Андрія Мельника карликом, на що різко відреагував заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

– Дуже підлий і низький, як для екс-канцлера Німеччини, але як то кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся. Цей коментар Шредера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: чи не живете з російськими грошима! А нашого посла в образу не дамо, – сказав Бондар.

Нагадаємо, раніше Шредер розкритикував Андрія Мельника і назвав його карликом.

До речі, у 2018 році Шредера звинувачували в спробі легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму.

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Андрій Мельник – український дипломат і колишній генеральний консул України в Гамбурзі.

У 2014 році він був заступником міністра Кабінету міністрів України. З 2014 року він є послом України в Німеччині.

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