Зміни з 1 червня: пом'якшення карантину, нові гроші та листи щастя

З 1 червня в рамках пом’якшення карантину рух відновлять обласні та приміські поїзди, а також знову запрацює автобусне сполучення між містами.

Що зміниться в Україні з 1 червня 2020 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Пом’якшення карантину

Укрзалізниця розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів. З 1 червня відновлять свої маршрути 214 приміських поїздів у 10 областях України: Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій.

Також з 1 квітня буде відновлено автобусне сполучення між містами.

Укрзалізниця з 1 червня готова запустити 42 міжобласні потяги, але їхню кількість можуть збільшити. Нині вже є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

Читайте: Укрзалізниця відновлює перевезення: перші напрямки та кого не пустять у потяги

З 1 червня дозволять відвідування басейнів, спортзалів та освітніх занять у групах не більше, ніж 10 осіб. Наприклад, розпочнуть роботу автошколи.

Повноцінне відкриття ресторанів та кафе можливе з 10 червня.

Авіасполучення в Україні планують відновити з 15 червня.

Із 1 червня учні закладів профосвіти, для яких неможливо перенести практичне навчання в дистанційний формат, можуть виходити на заняття.

Пом’якшення карантину в Києві

З 1 червня у столиці відкриють дитячі садочки, спортивні комплекси та зали, фітнес-центри, окрім басейнів та дитячо-юнацькі спортивні школи.

Пляжі й зони відпочинку біля водойм мають запрацювати 7-10 червня.

Водночас відновлювати роботу дитячих секцій і таборів у столиці поки не будуть.

Дитячі садки у Києві з 1 червня працюватимуть у нових умовах. Більше – в інфографіці.

Листи щастя

Встановлені на автодорогах комплекси автоматичної фіксації запрацюють з 1 червня. Нині 50 камер фото та відеофіксації встановлені лише на території Київської області.

Листи щастя приноситимуть листоноші, або про фaкт фіксaції порушення можнa буде дізнaтися онлайн. Перевищення швидкості руху більш ніж нa 50 км/год каратиметься штрафом у 510 грн, перевищення від 20 до 50 км/год – штрафом у 255 грн. На сплату дається 30 днів.

Нові 10 гривень

Національний банк України із 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти. Водночас громадяни зможуть упродовж необмеженого часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і банкнотами цього номіналу.

Сервіси

Uber Shuttle повертається, Uber Eats – йде. З 1 червня у Києві сервіс для щоденних спільних поїздок Uber Shuttle відновить роботу 22 маршрутів, але будуть деякі обмеження – водії і пасажири отримуватимуть нагадування про миття рук і носіння маски. Водночас сервіс доставки їжі з ресторанів Uber Eats припинить роботу в Україні з 3 червня.

Нова пошта з 1 червня скасовує безкоштовне зберігання посилок. Компанія Нова пошта з 1 червня відновлює стандартні умови послуги зберігання посилок у відділеннях, як до карантину.

Призов офіцерів

З 1 червня в Україні відбудеться призов офіцерів запасу. За 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедру військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

Будівництво по-новому

У червні розпочне роботу новий реєстр будівельної діяльності замість реєстру ДАБІ. Працювати Е-система почне у пілотних регіонах.

Також із 1 червня в Україні дозволять встановлювати газовикористовуюче обладнання в багатоквартирних будинках до 10 поверху включно. Водночас для квартир, розташованих на 10 поверсі, що мають декілька рівнів – газифікацію дозволено тільки на першому рівні.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2020 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.