Прес-конференція Зеленського - основні тези

Президент Володимир Зеленський дав прес-конференцію у дворі Маріїнського палацу. Він заявив, що за рік президентства не встиг реалізувати свою передвиборчі обіцянки, сперечався з журналістами про війну та мовні квоти. Також пообіцяв будувати дороги та мости, переглянути медреформу та зміни в освіті.

Також президент скаржився на кадровий голод на ключових посадах та ”агресивно” відповідав на запитання у справах вбивства Катерини Гандзюк та Павла Шеремета.

Спілкування президента з пресою тривало більше трьох годин, акредитованими на захід були 200 журналістів.

Факти ICTV зібрали головні цитати з відповідей президента.

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Про Мінські домовленості

Я даю собі ще декілька місяців, щоб ми змогли знайти дипломатичний вихід із цієї ситуації. Є і план В, і план С, але я не хотів би їх застосовувати. Суспільство по-різному оцінює прямі перемовини Зеленського і Володимира Путіна, але я впевнений, що ми повинні це робити, не скидаючи Мінськ, а паралельно.

Про заяви щодо Донбасу

Що стосується ”просто припинити стріляти”. Я хотів показати всьому світові, що ми не стріляємо першими, що ми не провокуємо.

Про війну

Я знаю, що там відбувається. Там є як росіяни, так і громадяни України, які взяли російські паспорти. Бойовики, які в нас стріляють і взяли російські паспорти, – вже громадяни Росії.

Про Путіна

Ми повинні домовлятися з Путіним. Ми нічого з цим не зробимо. Я готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни.

Про повернення Криму

Питання Криму я обговорюю з усіма європейцями. США, Канада, більшість країн ЄС розуміють — і публічно кажуть, — що санкції не будуть зняті, поки Крим не повернеться. Поки це єдиний спосіб, якщо говорити про Крим.

Про бідність

Ми дуже багато грошей винні міжнародним кредиторам. Ми країна гарна, але бідна, яка повинна виплачувати щороку мільярди доларів. 5-6 тис. грн – це не бідність. Так, дійсно, це дуже маленька зарплата в порівнянні з європейськими або американськими стандартами. У них $250 – це мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не бідність все ж.

Про медреформу

”Первинку” зробили, вона дуже не погана, і там задоволені медики. Але це не всі медики – це перше. Covid-19 показав, що реформи не вийшло. Не може водій швидкої, який ризикує своїм життям, працювати за 4-5 тис. грн. Це ж неправильна реформа.

Сьогодні непогана статистика. Між областями поки що транспорт ми не можемо забезпечити, тому що в нас тільки шість областей готові до цього. Тільки у шести областях ми бачимо нормальну статистику, де йде зниження кількості захворілих.

Про голів ОДА

Коронавірус показує, які хвороби є в нас в держапараті. Я боюся звільнити очільників ОДА, бо там зруйнується весь процес. Всі висновки по ним – після того, як ми закінчимо (карантин. – Ред).

Про мову

Питання мови в Україні не стоїть, це дуже штучне питання. Справедливість повинна бути для всіх: як українськомовних, так і для меншин. Маємо захищати права меншин, але всі мають знати рідну мову, і це нормально.

Про олігархів

Вони (олігархи. – Ред) не можуть натиснути на мене, поставити людей на ту чи іншу посаду. Мене питають, чому звільняють, я кажу: тому, що помітили. Я з олігархами говорю, і вони готові вкладати свої гроші: аби окуповані території побачили, як у нас добре. Про критику До критики своєї діяльності з усіх інформаційних каналів я вже звик, я спокійно це сприймаю. Хочу попросити не чіпати моїх дітей і мою дружину. Проекти моєї дружини, крім добра, нічого не несуть, а ті, хто їх критикують, це нижче звання людини. Про другий термін Я подумаю, чи буду балотуватися ще. Якщо буде підтримка народу – я думатиму. У мене є чим.

Про боротьбу з коронавірусом

Ми медично голі майстри спорту в боротьбі з коронавірусом. Тому треба переглядати реформу.

Про призначення на посади друзів та знайомих

Я не можу знайти багато людей, які були б і професійні, і чисті. У нас кадровий голод!

Про міністра МВС

Арсен Аваков не є моїм кумом чи товаришем. Чи потужний він міністр? Так. Чи складна в нас ситуація? Вважаю, так. Але його відповідальність — справа Шеремета. Він почав цю справу — він повинен довести її до кінця, щоб усі, хто вбив Шеремета, були покарані.

Про Порошенка

Я впевнений, що все ще попереду. Вони так керували державою, що на них чекає багато різних пригод і різних вироків.

Про поїздку в Оман

Моя сім’я оплатила готель, я не інкогніто полетів, а по квитку, який був куплений, на ньому написано не Петро Інкогніто, а Володимир Зеленський. І що ви кажете, що ніхто не знав. Ніхто не цікавився.

Про мера Черкас

Я не знаю навіть, як говорити, коли у міського голови є 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за стіл з бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете.

Про Укрзалізницю

З приводу реформи – це окрема держава. Поміняли керівника, там є наглядова рада, у них є, на жаль, поки тільки на папері, повністю реформа УЗ. Чи вірю я в те, що це станеться найближчим часом? Ні. Те, що я зараз там бачу – поки немає. Але в складні для українців часи ми не можемо підвищити ціни на пасажирські перевезення. Через місяць все заспокоїться, коли ми вийдемо з карантину, ми обов’язково перейдемо до питання реформи Укрзалізниці.

Нагадаємо, третина українців оцінюють перший рік президентства Володимира Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.