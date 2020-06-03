Чи переживе українська економіка кризу – дослідження The Banker

Українська економіка зустріла коронавірусну кризу у задовільному стані.

Темпи зростання економіки у 2014-15 роках дають тверду надію на успішне подолання наслідків глобальної кризи, однак це потребуватиме часу, пише американське видання The Banker.

В Україні базовим сценарієм кризи розглядають рецесію у 2020 році та відновлення економіки у 2021-му.

– Хоча все залежить від того, як розвиватиметься пандемія коронавірусу, – говорить Матео Патроне, директор-розпорядник Європейського банку реконструкції та розвитку у Східній Європі та на Кавказі.

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Хвиля оптимізму з приводу перемоги на виборах Володимира Зеленського вже майже зникла. Усе через зміни прем’єр-міністрів та міністра фінансів. Вони породили сумніви – чи піде Україна далі шляхом реформ.

Однак ці негативи були врівноважені позитивними моментами – ухваленням низки економічних законів у Верховній Раді.

Корупція в Україні

За минулий рік Україна втратила кілька позицій у світовому рейтингу сприйняття корупції і перемістилася на 126 місце зі 180. Це іще раз наголошує на необхідності подальших кроків у боротьбі з нею.

– Я не думаю, що реформи будуть згортатися. В Україні, як і в багатьох країнах, кризи сприяють їх проведенню, – впевнений голова правління Raiffeisen Bank Aval Олександр Писарук.

На початку травня, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі призначили головою виконавчого комітету Національної ради реформ. Тоді він заявив, що Україна потребує антибюрократичної революції, дерегуляції та боротьби з корупцією.

Його призначення і цю заяву також позитивно сприйняли міжнародні аналітики.

Донорська допомога та інвестиції

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення перейти на 18-місячну програму standby для фінансування України. Вона передбачає більшу свободу дій для уряду у реагуванні на виклики епідемії.

– На ближчу перспективу необхідно сконцентруватися на забезпеченні соціальних стандартів життя і збереженні робочих місць. Однак слід докласти зусиль, щоб не змарнувати нові економічні можливості, які дає криза для створення кращого інвестиційного клімату у середній перспективі, – каже Матео Патроне.

Індикатором довіри міжнародних інвесторів до України є історія Приватбанку. Після націоналізації та рекапіталізації фінустанова показує добрі фінансові результати. Однак намагання колишніх власників повернути собі банк через суди непокоїть аналітиків.

Доля Приватбанку визначає довіру до країни у цілому та формує її інвестиційний клімат.

– Банківська система увійшла у теперішню кризу в набагато кращому стані, ніж це було у 2014-15 роках. Тоді банківський сектор виглядав жалюгідно. Зараз він дуже сильний, із солідним запасом капіталу та ліквідності. Цього вистарчить, щоб пережити кризу, – заявив Олександр Писарук.

Кабмін і криза

Кабінет міністрів пропонує ввести спеціальні режими оподаткування для певних територій для подолання економічної кризи. Також ініціює амністію капіталу, заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, а також хоче створити інструмент віртуального резидентства e-Residency.

29 травня урядовці затвердили програму подолання наслідків епідемії Covid-19. Головною частиною програми є підтримка вітчизняного виробника, створення робочих місць та сплата податків в Україні.

У Національному банку України впевнені, що українська економіка впаде не більше ніж на 5%.

Джерело: The Banker