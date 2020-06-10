Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. Введено масковий режим у громадських місця та рекомендована соціальна дистанція.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Станом на 10 червня 28 381 українець заразився коронавірусом. За останню добу виявлено ще 525 пацієнтів з Covid-19.

З початку З кінця
Пряма трансляція
10:40 - 10 червня

Три нових випадки захворювання Covid-19 зареєстровано за минулу добу у Збройних силах України, повідомляють Медичні сили ЗСУ.

– З них на стаціонарному лікуванні перебуває один військовослужбовець (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону). На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають дві особи (Київська область один військовослужбовець та Чернівецька один співробітник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний , отримують необхідне лікування, – йдеться в повідомленні.

У Медсилах повідомляють, що станом на 10.00 10 червня в ЗСУ хворіє 138 осіб, а всього за час пандемії видужали 154 людини, летальних випадків – чотири.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:28 - 10 червня

За минулу добу в Україні найбільше заражених коронавірусом виявили у Волинській та Львівській областях, а також у Києві.

У Волинській області коронавірус діагностували у 101 людини, у Львівській — у 78, у Києві — у 57.

У Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових випадків немає.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:06 - 10 червня

Станом на 10 червня коронавірус виявили у 28 381 людини. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 525 випадків.

Всього від ускладнень померли 833 людини, а за добу — 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 769 пацієнтів, 357 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
20:03 - 09 червня

УЗ відкрила продаж квитків на ще один поїзд далекого сполучення – № 774/773 Київ – Шостка та збільшила періодичність курсування 4️ поїздів.

Рейси курсуватимуть з 12 червня.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:30 - 09 червня

З 15 червня Kyiv Boryspil Express відновить свою роботу.

Зі збільшенням кількості авіарейсів будуть збільшувати і кількість рейсів експресу на добу.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:25 - 09 червня

У Тернополі з 10 червня на карантин закриють місцевий дитячий садочок. У одного з працівників закладу виявили коронавірус.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
17:05 - 09 червня

У Ківерцівському районі Волинської області стався спалах коронавірусу, захворіли 11 осіб.

Зокрема, в районному центрі первинної медико-санітарної допомоги захворіли три медичних працівники.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:38 - 09 червня

В Черкаській області виявили спалах коронавірусу в інтернаті.

У Золотоніському психоневрологічному інтернаті щонайменше 21 людина захворіла на коронавірус. Проводиться епідеміологічне розслідування.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:37 - 09 червня

У Херсоні одужали всі пацієнти з коронавірусом.

За інформацією влади, з 179 хворих вже одужали 172 жителя.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
13:04 - 09 червня

МЗС України активно обговорює відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

– Україна розглядає питання першочергового відкриття авіасполучення з тими країнами, де, крім контрольованої епідемічної ситуації, вже діють регулярні авіарейси, а також відсутні обмеження на в’їзд українців.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...153>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка