У Міністерстві охорони здоров’я змінили правила зняття діагнозу Covid-19 і виписки пацієнтів, які перенесли коронавірус.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, тепер для виписки достатньо два критерії – відсутність клінічних симптомів і один негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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Раніше для зняття діагнозу і виписки було потрібно два негативних ПЛР-тесту поспіль.

Ляшко зазначив, що тепер у МОЗ чекають збільшення кількості тих, хто одужав від коронавірусу.

Станом на 10 червня повністю вилікувалися від коронавірусу 12 769 пацієнтів, 357 — за добу.

Всього коронавірус виявлений у 28 381 людини. За добу приріст хворих різко зріс і склав 525 випадків. До цього в країні спостерігалося зниження випадків інфікування.

Від ускладнень померли 833 людини, а за добу — 23.