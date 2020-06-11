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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 10 червня у Києві зафіксували 3 671 підтверджений випадок коронавірусу, за добу – 91 людина захворіла на Covid-19, серед них п’ять медиків.

За період пандемії у столиці 84 людини померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За останню добу захворіли:

  • 55 жінок віком від 18 до 83 років;
  • 28 чоловіків віком від 18 до 85 років;
  • 4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 464 хворих;
  • Шевченківський район – 278 хворих;
  • Солом’янський район – 333 хворих;
  • Дніпровський район – 379 хворих;
  • Святошинський район – 298 хворих;
  • Деснянський район – 425 хворих;
  • Подільський район – 258 хворих;
  • Голосіївський район – 279 хворих;
  • Оболонський район – 285 хворих;
  • Дарницький район – 672 хворих.

Коронавирус в Киеве

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 

В Україні станом на 11 червня зафіксували 29 070 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 689.

Від коронавірусу у країні померли 854 людей, за останню добу – 21 людина.

13 141 пацієнт повністю поборов хворобу, лише за останній день – 372.

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