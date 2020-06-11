Станом на 10 червня у Києві зафіксували 3 671 підтверджений випадок коронавірусу, за добу – 91 людина захворіла на Covid-19, серед них п’ять медиків.
За період пандемії у столиці 84 людини померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За останню добу захворіли:
- 55 жінок віком від 18 до 83 років;
- 28 чоловіків віком від 18 до 85 років;
- 4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.
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Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 464 хворих;
- Шевченківський район – 278 хворих;
- Солом’янський район – 333 хворих;
- Дніпровський район – 379 хворих;
- Святошинський район – 298 хворих;
- Деснянський район – 425 хворих;
- Подільський район – 258 хворих;
- Голосіївський район – 279 хворих;
- Оболонський район – 285 хворих;
- Дарницький район – 672 хворих.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 11 червня зафіксували 29 070 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 689.
Від коронавірусу у країні померли 854 людей, за останню добу – 21 людина.
13 141 пацієнт повністю поборов хворобу, лише за останній день – 372.