Станом на 10 червня у Києві зафіксували 3 671 підтверджений випадок коронавірусу, за добу – 91 людина захворіла на Covid-19, серед них п’ять медиків.

За період пандемії у столиці 84 людини померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За останню добу захворіли:

55 жінок віком від 18 до 83 років;

28 чоловіків віком від 18 до 85 років;

4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.

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Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 464 хворих;

Шевченківський район – 278 хворих;

Солом’янський район – 333 хворих;

Дніпровський район – 379 хворих;

Святошинський район – 298 хворих;

Деснянський район – 425 хворих;

Подільський район – 258 хворих;

Голосіївський район – 279 хворих;

Оболонський район – 285 хворих;

Дарницький район – 672 хворих.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 11 червня зафіксували 29 070 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 689.

Від коронавірусу у країні померли 854 людей, за останню добу – 21 людина.

13 141 пацієнт повністю поборов хворобу, лише за останній день – 372.