Нова модель громадського транспорту передбачає заміну маршруток трамваями, тролейбусами та електробусами.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю Укрінформ.

За його словами, міністерство вже має законопроект, який допоможе це втілити. Документ дозволить містам замовляти послуги ззовні та проводити тендери для перевізників, які мають у розпорядженні тролейбуси та автобуси строком на 5 років, що підвищить їхню відповідальність.

– Наприклад, скасувати всі маршрути маршруток і оголосити, що готові працювати з перевізниками, що мають в розпорядженні тролейбуси і автобуси. А контроль і оплата – тільки через систему електронний квиток, яку вже впроваджують міста України. Автобуси, електробуси та тролейбуси надаватимуть якісніші послуги, буде менше порушень умов безпеки та знизиться рівень аварійності, – наголосив міністр.

Неліцензійних перевізників на міжміських і міжобласних маршрутах виявлятимуть за допомогою камер відеоспостереження.

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Також міністерство будуватиме транспортні хаби з різними видами транспорту. Приклад – станція Видубичі, де поєдналися п’ять видів транспорту: міська електричка, приміські електрички, аероекспрес, станція метро і автостанція з рейсовими автобусами.

У планах міністерства розвантажити автошляхи столиці та запустити наземний електротранспорт на Троєщину, щоб пов’язати його з метро Почайна й облаштувати там зручну пересадкову станцію.