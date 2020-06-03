Полуниця стала недоступною ягодою для українців. За рік станом на початок червня ціни на неї зросли в середньому у 2,6 раза.

Фахівці Української плодоовочевої асоціації головною причиною здорожчання полуниці називають несприятливу погоду – кілька хвиль заморозків знищили значну частину врожаю ягоди. А нині ситуацію ускладнює прохолодна та дощова погода.

Відповідно, пропозиція різко знизилася, що не могло не позначитися на цінах.

За даними УПОА, майже так само різко здорожчала черешня. Цю ягоду знищили заморозки, тому пропозиція на ринку мізерна. Негативно впливають на врожай і рясні опади.

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А ціни на яблука залишалися високими весь сезон – через зниження виробництва у 2019 році. Запаси яблук у сховищах українських садівників майже вичерпані, тому на ринку переважно імпортні фрукти.

Груші за рік здорожчали на 30-35%, а на ринку також переважає імпортна продукція.

Тому нині найдоступніші для українців – банани. З імпортних фруктів за рік ціни на них зросли лише на 2-4%.

Лимони здорожчали на 25%, апельсини – на 40%. Високі ціни на них обумовлені попитом на під час пандемії.

Незабаром на ринку збільшиться пропозиція абрикосів із Туреччини, Узбекистану та Іспанії. Українські сади абрикоса постраждали від заморозків, тому врожай буде дуже низьким.

Єдина ягода, ціни на яку можуть навіть знизитися, – це лохина. Перші її партії скоро завезуть з півдня країни. Заморозки також вплинули на її врожай, проте цього року його можуть компенсувати вступ в плодоношення великих плантацій.

Зараз найдешевша полуниця на ринку коштує 75 грн за кг, а найдорожча – 250.

Ціни кусаються, але для здоров’я ці сезонні фрукти корисніші, ніж минулорічні яблука або банани. Якщо вирішили побалувати сім’ю стиглими і ароматними ягодами, ретельно підійдіть до вибору.

Куштувати ягоди через карантинні обмеження не можна, тому звертайте увагу на запах, форму і колір. До речі, найсмачніший сорт – клери та ханей.

Джерело: УПОА