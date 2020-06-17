У західних та північних областях України почався масовий збір полуниці. Це вплинуло на формування ціни. Вартість ягоди різко знизилася. У Києві на оптових ринках її продають вже по 40-50 грн/кг, зазначають експерти аналітичної компанії EastFruit.

Водночас фермери продають полуницю з поля в середньому по 35 грн/кг.

За даними аналітиків, на початку поточного тижня вартість ягоди була в півтора-два рази вищою.

Найнижчі ціни нині на заході: дрібним оптом її продають від 25 грн/кг, за велику ягоду просять 40 грн.

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На півдні країни полуниця найдорожча – від 55 грн дрібним оптом із поля, хоча там теж зросла пропозиція.

У річному вираженні ціни на полуницю на початок червня зросли у 2,6 раза. В усьому винна несприятлива погода – кілька хвиль заморозків, а потім зливи. Мізерна пропозиція позначилася на вартості.

А карантин вдарив по гаманцю українців – ця ягода, як і черешня, доступні не всім.

Джерело: EastFruit