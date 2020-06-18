Ольга Бєлькова, яка була народним депутатом Верховної Ради від партії Батьківщина, достроково склала мандат.

За відповідне рішення проголосували 343 депутати.

– Я абсолютно щиро і беззастережно закохана в парламентаризм. Український парламент не раз приходив на допомогу своєму народу. Тому для мене було надзвичайною честю бути народним депутатом протягом трьох скликань.

Ольга Белькова зазначила, що прийшла в парламент, щоб писати закони для працівників IT-сфери. Але саме айтішніки та інші люди пішли на Майдан, щоб боронити свої мрії.

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Вона також пояснила, що тоді разом з іншими політиками мала забезпечувати їх теплим взуттям, вести перемовини з тодішньою коаліцією і наголосила, що це теж робота політика.

– Навіть найкращі професіонали повинні проводити певне перезавантаження. І час від часу звірити теоретичні концепції з реаліями. Я хочу переконатися як професіонал, що написане мною тут, у цьому залі, працює так, як задумано, там – в реальному секторі економіки. Так буде відповідально. От через ці причини я складаю повноваження.

Ольга Бєлькова була депутатом Верховної Ради IX скликання. Також вона обіймала посаду голови підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.