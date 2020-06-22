Мітинг під Кабміном: шахтарі вимагають виплатити зарплату

Під Кабміном зібралися 100 шахтарів з Червонограду, які вимагають виплатити їм зарплату.











Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограду мітингують під Кабміном / 3 фотографии

Мітингувальники запевняють, що влада не виплачує їм кошти уже четвертий місяць, а вони безоплатно продовжують працювати на шахті Надія.

Люди обурені і кажуть, що не підуть поки уряд не пообіцяє вирішити це питання, бо 700 працівників не отримають чесно зароблених коштів. Загалом держава заборгувала перед шахтарями 46 млн грн.

Проблема виникла тому, що ціна на вугілля знизилася і шахта більше не може бути самоокупною.

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Проблема виплат шахтарям вже не вперше постає перед цим урядом. Після довгих страйків 7 березня шахтарі Луганської області підтвердили, що отримали за січень 2020 повну зарплату і 40% – за лютий.

Окрім того, їм виплатили 30% зарплати за грудень 2019 року, заявили гірники з ДП Первомайськвугілля.