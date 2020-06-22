У Волинській області з 22 червня посилюються карантинні заходи. Таке рішення ухвалила сьогодні обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Що заборонили на Волині:
- роботу ресторанів та кафе (окрім літніх майданчиків, з дотримання дистанції між столиками), торговельно-розважальних центрів (працюватимуть лише магазини);
- фітнес-центрів та закладів культури;
- готелів;
- дитячих садків;
- припиняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у міжобласному сполученні;
- релігійні заходи за участі більше 10-ти осіб.
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Водночас у районах, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів. Зокрема, йдеться про Ратнівський та Камінь-Каширський райони.
Коронавірус на Волині
Станом на 22 червня у Волинській області 70 нових випадків захворювання на Covid-19. Найбільше у Ратнівському районі – 29.
З початку епідемії на Волині 1 852 людини інфікувалися коронавірусом, з яких 551 пацієнт вже одужав та 52 – померли.
В області методом ПЛР вірусологічна лабораторія протестувала 11 832 людини, за останню добу – 246.
Джерело: Волинська ОДА