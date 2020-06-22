У Волинській області з 22 червня посилюються карантинні заходи. Таке рішення ухвалила сьогодні обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що заборонили на Волині:

роботу ресторанів та кафе (окрім літніх майданчиків, з дотримання дистанції між столиками), торговельно-розважальних центрів (працюватимуть лише магазини);

фітнес-центрів та закладів культури;

готелів;

дитячих садків;

припиняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у міжобласному сполученні;

релігійні заходи за участі більше 10-ти осіб.

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Водночас у районах, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів. Зокрема, йдеться про Ратнівський та Камінь-Каширський райони.

Коронавірус на Волині

Станом на 22 червня у Волинській області 70 нових випадків захворювання на Covid-19. Найбільше у Ратнівському районі – 29.

З початку епідемії на Волині 1 852 людини інфікувалися коронавірусом, з яких 551 пацієнт вже одужав та 52 – померли.

В області методом ПЛР вірусологічна лабораторія протестувала 11 832 людини, за останню добу – 246.

Джерело: Волинська ОДА