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Факти / Україна

Закриються ресторани, ТРЦ і дитсадки: на Волині підсилюють карантин

У Волинській області з 22 червня посилюються карантинні заходи. Таке рішення ухвалила сьогодні  обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що заборонили на Волині:

  • роботу ресторанів та кафе (окрім літніх майданчиків, з дотримання дистанції між столиками), торговельно-розважальних центрів (працюватимуть лише магазини);
  • фітнес-центрів та закладів культури;
  • готелів;
  • дитячих садків;
  • припиняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у міжобласному сполученні;
  • релігійні заходи за участі більше 10-ти осіб.

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Водночас у районах, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів. Зокрема, йдеться про Ратнівський та Камінь-Каширський райони.

Коронавірус на Волині

Станом на 22 червня у Волинській області 70 нових випадків захворювання на Covid-19. Найбільше у Ратнівському районі – 29.

З початку епідемії на Волині 1 852 людини інфікувалися коронавірусом, з яких 551 пацієнт вже одужав та 52 – померли.

В області методом ПЛР вірусологічна лабораторія протестувала 11 832 людини, за останню добу – 246.

Джерело: Волинська ОДА

Фото: Dreamstime

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