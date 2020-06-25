Карантин в Україні до 31 липня: що потрібно знати про правила про послаблення

В Україні Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин, який триватиме до 31 липня. Він передбачає послаблення загальнонаціональних обмежувальних заходів.

Тепер вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.

Відповідно до постанови уряду №392, зараз в Україні дозволили:

проводити спортивні заходи до 50 учасників без глядачів;

відновити роботу релігійних установ (не більше 1 людини на 10 м²);

запрацювати готелям (без ресторанів);

відновити роботу наземного транспорту міського та міжнародного значення.

Також з 25 травня запрацювало метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 1 червня запрацювали:

фітнес-центри;

спортзали;

заклади освіти для випускників та абітурієнтів (не більше 10 осіб у приміщенні);

залізниця (приміське, міське, регіональне та дальне сполучення);

міжобласні пасажирські перевезення автомобілями.

Ще один етап послаблення карантину стартував з 10 червня. Відновили роботу:

заклади харчування, зокрема дозволили приймати гостей у залах (тільки в областях, які відповідають показникам МОЗ);

заклади культури;

культурні заходи (не більше 1 особи на 5 м²);

заклади, які надають приміщення для роботи (коворкінги).

З 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення. Однак МОЗ розділив країни світу на червону і зелену зони за критерієм кількості активних випадків коронавірусу.

З країн червоної зони (де показник більший, ніж 40 активних випадків на 100 тис. населення) людей відправлятимуть на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону.

Всі, хто прибув із зеленої зони, (показник менший, ніж 40) можуть не проходити самоізоляцію.

З 22 червня в областях України рішення про посилення карантину прийматиме місцева влада.

Регіони, де потрібен жорсткіший карантин, визначатимуть за новою методикою, яку виписали у постанові Кабміну №500.

Водночас постанова не застосовується до внутрішніх та міжнародних авіаційних пасажирських перевезень.

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23 червня київська влада виключила зі списку забороненої діяльності під час карантину кінотеатри, ТРЦ і ресторани.

Також дозволена робота:

театрів і музеїв;

басейнів (зокрема в спорткомплексах і фітнес-центрах);

ресторанів, кафе, барів, закладів швидкого харчування;

магазинів площею більше 1 тис. кв. м.,

непродовольчих ринків.

З 24 червня у Львові дозволили кафе і ресторанам приймати відвідувачів у приміщеннях. Однак кількість людей всередині не повинна перевищувати 10 клієнтів.

Також відновлюють роботу спортивні та фітнес-клуби. Одночасно у залі зможуть перебувати до 10 відвідувачів.

Які покарання за порушення правил карантину

Для людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, передбачена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину). Штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподаткованих мінімумів (від 17 тис. грн до 34 тис. грн), а для посадових осіб – від 2 тис. до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (від 34 тис. грн до 170 тис. грн).

Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, караються штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 51 тис. грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Якщо такі дії спричинять загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то винному загрожує від 5 до 8 років в’язниці.

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