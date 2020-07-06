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Факти / Україна

Як безпечно відсвяткувати Івана Купала – 8 порад

Івана Купала 2020 в Україні святкуватимуть в ніч на 7 липня. Традиційними у цей день є купання і стрибки через вогнище.

У зв’язку з тим, що з початку літа на водоймах потонула вже 291 людина, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій дали поради українцям, як безпечно відсвяткувати Івана Купала 2020.

Зокрема, потрібно дотримуватися таких правил:

  • для купання обирати лише спеціально обладнані місця;
  • уникати водойм із швидкою течією і не плавати наодинці;
  • у воді купатися лише у світлу пору доби;
  • не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння;
  • не стрибати через вогонь, якщо не впевнені у своїх силах;
  • не залишати без нагляду багаття, щоб не спровокувати пожежу;
  • не дозволяти дітям самостійно плавати;
  • дотримуватися соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

Читайте: Івана Купала 2020: традиції і заборони

Що стосується купання на Івана Купала, то існує повір’я, що ввечері 6 липня обов’язково потрібно прийти до річки, але плавати не можна в жодному разі.

Оскільки, за легендами, у цей вечір водяні та русалки можуть затягнути людину на дно.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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