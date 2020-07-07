В Україні діє червоний і зелений списки країн через ситуацію з коронавірусів в світі. 7 липня Міністерство охорони здоров’я оновило список країн, які відносяться до червоної зони.

Нині у списку ”червоних” 62 країни, повідомили у МОЗ України.

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У червоний список країн увійшли:

Казахстан;

острови Теркс і Кайкос;

Палестина;

Киргизстан;

Сейшельські острови;

Мексика;

Чорногорія;

Сурінам;

Сальвадор;

Албанія;

Чехія.

До країн зеленої зони додалась Румунія, Болгарія, Іран, Сербія, Польща, Італія, Туреччина, Хорватія, Греція,

Особливості зеленої та червоної зони:

із зеленої зони – їй самоізоляція або обсервація не потрібна;

із червоної зони – Вона повинна пройти 14-денну обсервацію.

Куди відкриті ворота для українців

У 23 країни можна полетіти туристам з України.

У деякі країни для в’їзду потрібна віза, а в інших діють певні карантинні обмеження, розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Із країн Європи приймають українців тільки ті держави, які не є членами ЄС. Головна перепона для відкриття кордонів ЄС для України – це кількість випадків коронавірусу.