Правильні відповіді до ЗНО з історії України 2020 вже відомі. УЦОЯО опублікував результати тестування, яке проходило 9 липня.

У 2020 році ЗНО з історії України складалося з двох частин: історія України XX – початку XXI століття та історія України від найдавніших часів до кінця XIX століття.

Перша частина складалася з 23 тестових запитань та 7 на встановлення відповідності, друга – з 23 тестових завдань та 7, де потрібно було встановити відповідність.

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Також УЦОЯО зазначив, що у запитаннях №32 та 34 були виявлені друкарські помилки у перекладі на угорську мову.

Наразі випускники можуть перевірити свої відповіді на визначити попередні бали до ЗНО з історії України.

ЗНО з історії України 2020

В УЦОЯО оцінюватимуть роботи від 100 до 200 балів. За результатами тестування вони встановлять пороговий бал склав/не склав – мінімальний тестовий бал, який за виконання ЗНО може отримати учасник із мінімальним рівнем знань.

Результати ЗНО з історії України 2020 будуть оголошені до 25 липня.

В Україні ЗНО у 2020 році стартувало з 25 червня. Остання тестування відбудеться 17 липня – хімія. Усі результати зовнішнього незалежного оцінювання розмістять на сторінках учасників до 29 липня.

Додаткова сесія ЗНО триватиме з 23 липня до 11 серпня.