Смерть породіллі на Львівщині: чотирьом лікарям повідомили про підозру

У Львівській області чотирьом медикам було пред’явлено підозру в недбалості до виконання обов’язків, які спричинили смерть породіллі у вересні 2018 року.

32-річна жінка померла через кілька днів після пологів, а її дитині було завдано непоправної шкоди.

Підозру було оголошено анестезіологу, хірургу та двом акушерам-гінекологам за ч. 1, 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу.

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Згідно з цією статтею, лікарі можуть отримати максимум три роки позбавлення волі із забороною займати певні посади на такий же термін.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування.

Смерть породіллі в Івано-Франківську

1 квітня в Івано-Франківську померла породілля. Напередодні у жінки була зафіксована висока температура. Їй був зроблений тест на коронавірус, але результат прийшов вже після її смерті.

У жінки підтвердили коронавірус.

Вона народила 30 березня. У дитини Covid-19 не виявили.