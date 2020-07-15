У Асоціації українських банків передбачають до осені курс долара буде у коридорі 27-28 грн, незалежно від того, хто очолить НБУ.

Нинішнє здешевлення гривні на ринку голова асоціації Андрій Дубас пояснює сезонністю і карантином.

– Заробітчани не мають можливості виїхати на роботу і перераховувати сюди валюту. Водночас, українські туристи не можуть виїхати закордон і витрачати там гроші. Тобто валютний баланс зберігається. Аграрії готуються до майбутньої посівної. Навіть призначення нового глави Нацбанку не вплине на курс валют у короткостроковій перспективі. Ринок не любить різких рухів, – пояснив Дубас у коментарі Фактам ICTV.

Спрогнозувати, який курс буде через півроку можна буде, коли з’явиться новий глава Нацбанку.

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15 липня курс долара до гривні зріс на 5 коп. і становить 27,25 грн. Євро зросло на 15 копійок, і продається по 30,95 грн.

Призначення очільника Нацбанку

Призначення голови НБУ це надовго, тому президенту Володимиру Зеленському потрібно спиратись на професіоналізм та бездоганну репутацію кандидата.

– Якщо у кандидата не буде бездоганної репутації, його не сприйме ринок. Людина повинна мати досвід роботи не тільки у банку, але і розуміти рівень макроекономічних показників, – розповів Дубас.

Новому главі НБУ не вдасться натиснути на наглядову раду Нацбанку, бо вони захищені законом. У всіх членів є визначені терміни перебування у наглядовій раді.

Голова НБУ подав у відставку

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Пояснив його систематичним політичним тиском, здійснюваним на нього протягом тривалого часу. За два дні його звільнила Верховна Рада.

Нині на посаду голови Національного банку претендує п’ятеро кандидатів. Їх кандидатури мають розглянути до кінця тижня.