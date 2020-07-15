Відпочинок в Єгипті і Албанії 2020: Кабмін скасував самоізоляцію і тест після повернення

Кабмін скасував обов’язкову 14-денну самоізоляцію для туристів, які відпочивали в Єгипті чи Албанії.

Крім того, відпочивальникам після повернення з відпустки не потрібно буде робити тест на коронавірус, інформує міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, зміни стосуються країн, які відносяться до червоного списку.

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Крім того, міністр закликав українців подорожувати Україною. Це стало можливим, адже, за його словами, Укрзалізниця відновила рух близько 50% потягів – 65 далекого сполучення та 700 приміського.

Відпочинок за кордоном 2020

Через пандемію коронавірусу кордони більшості країн залишаються зачиненими для українців.

Однак кілька морських курортів все ж можна відвідати, серед них – Албанія, Туреччина, Чорногорія, Хорватія та Єгипет.

Але, подорожуючи за кордон, варто детально вивчити правила перетину кордону тієї чи іншої країни, а також ознайомитися з правилами карантину, які діють в ній.

Джерело: Владислав Криклій