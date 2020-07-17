Майже 700 тиc. га земель вивели з державної власності з 2013 по 2020 роки – Лещенко

570 тис. га земель передали в приватну власність для ведення сільського господарства. Майже кожен сотий українець отримав земельну ділянку до 2 га. Усього правом на безкоштовну приватизацію скористалися 445,5 тис. українців, повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко у Facebook.

За його словами, з 2013 по 2020 роки із державної власності вивели майже 700 тис. га. Зараз Держгеокадастр проводить аудит земель та створює єдину базу з регіональних управлінь та кадастрів із переліком усіх громадян України, які заволоділи землею в цей період.

Наразі є 10 тис. наказів про землі із подвійною приватизацією. Громадян, які зловживали правом безоплатної приватизації, перевіряють.

Держгеокадастр відповідальний за земельну реформу й ми маємо її реалізувати — це насамперед про наведення порядку. Не зацікавлені сотні людей — це мітинги, блокування, провокації, погрози. Тому що ті факти, які ми зараз накопичуємо й будемо представляти суспільству – в цих схемах задіяні тисячі посадових осіб, які здійснювали правопорушення. Мене шокують факти, що тримісячні діти в Україні скористались правом приватизації, діти чиновників, брати, свати. Це все видно по хронології.

Читайте: Закон про ринок землі: все, що потрібно знати

Лещенко зазначає, що землі приватизовували тисячами гектарів в одному районі чи масиві й кінцевий бенефіціар — одна людина. Натомість учасникам АТО земель не вистачає.

У земельних відносинах має бути максимальна прозорість, доступність та транспарентність — наголошує очільник Держгеокадастру, тільки тоді земельна реформа запрацює.

Більше інформації у Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що €200 млн Україна отримає на розвиток сільського господарства.