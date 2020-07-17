Погода в Україні на сьогодні - 17 липня 2020

Погода 17 липня в Україні буде теплою та сонячною, у західній частині країни пройдуть дощі.
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На сході синоптики прогнозують ясну і теплу погоду. Температура вночі до +15°, вдень до +27°.
На півдні спекотно, місцями буде хмарно, вночі температура до +19°, вдень до +29°.
На заході у всіх областях пройдуть рясні дощі: вдень стовпчик термометра підніметься до +24°, а вночі опуститься до +14°.
На півночі очікується тепла погода, однак на Волині, Рівненщині та Житомирщині дощитиме. Температура вночі до +15°, вдень до +28°.
У центрі синоптики обіцяють теплу та хмарну погоду, на Вінничині можливі дощі: температура вночі до +15°, вдень до +28°.
У Києві очікується хмарна і тепла погода: вдень температура повітря прогріється до +27°, ввечері термометри покажуть до +15°.
Як прогнозують синоптики, літо 2020 в Україні буде досить спекотним та, ймовірно, схожим із літом 2019 року, коли фіксувалися аномальні показники спеки.
Коментуючи ситуацію з карантином, у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що тепла та суха погода влітку може сповільнити поширення коронавірусу.
Низка світових досліджень доводить, що рівень активності вірусу Covid-19 залежить від кліматичних умов, а спека й низька вологість повітря може скорочувати його циркуляцію.