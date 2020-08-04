Перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін долучився до Тристоронньої контактної групи.

– Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже складно. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо, – зазначив перший премʼєр.

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За його словами, запрошення до ТКГ він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Вітольд Фокін – перший премʼєр-міністр незалежної України. Спочатку він був головою уряду Ради міністрів УРСР з 1990 року, а в 1991-му став премʼєр-міністром і пропрацював ним до 1992 року.

Фокін у ТКГ

31 липня Леонід Кравчук пропонував зробити учасником ТКГ Вітольда Фокіна – першого прем’єр-міністра України.

28 липня другий президент Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ у Мінську. 30 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив на його місце першого президента Леоніда Кравчука.