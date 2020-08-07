У Чернівецькій області Кіцманський район вже вдруге поспіль опинився у червоній карантинній зоні. Спалах коронавірусу там зафіксували після святкування трьох весіль.

Про це під час брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

На святкуванні весіль були 300, 400 і навіть 500 гостей. Коронавірус підтвердили вже у 20% людей. Однак це лише попередній показник, адже тестування продовжується.

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Сергій Осачук також зазначив, що загалом у Чернівецькій області близько сотні жителів щодня отримують підтверджений діагноз, хоча місяць тому цифра коливалася в межах 20.

Станом на 7 серпня в регіоні на Covid-19 захворіли вже 6 477 людей.

Статистика коронавірусу в Україні 7 серпня також вже третій день свідчить про рекордну кількість хворих. За добу захворіли ще 1 453 людини, загальна кількість інфікованих становить 78 261.

Загалом в Україні померли 1 852 хворих, повністю одужали від Covid-19 43 055 пацієнтів.